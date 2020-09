Domenica 6 settembre, ingressi gratis in musei e parchi archeologici - Ragusa Oggi

Domenica 6 settembre, ingressi gratis in musei e parchi archeologici

Domenica 6 settembre, come tutte le prime domeniche del mese, tornano gratuitamente aperti al pubblico musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura della Sicilia. Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata che punta a valorizzare la conoscenza del patrimonio dei beni culturali soprattutto tra i siciliani.

“Attraverso la cultura – dice l’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà – vogliamo dare un messaggio di ottimismo e di fiducia che ci aiuti a guardare al futuro”.

“Soprattutto in momenti difficili, come quello che stiamo vivendo – aggiunge -, avere consapevolezza che siamo seduti sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto ci può dare nuovo slancio e forza per andare avanti e affrontare una ripartenza che ci chiede impegno e fiducia. La bellezza del nostro passato diventa il nostro integratore naturale che rafforza il senso di appartenenza e ci rende più forti”.

Per consentire il rispetto delle prescrizioni previste dal contenimento dell’emergenza Covid-19 è consigliato effettuare la prenotazione on-line attraverso il sito https://youline.eu/laculturariparte.html dove sono presenti anche gli orari di accesso ai singoli luoghi.