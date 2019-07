Domenica 28 luglio lo spettacolo di fine anno di Top Dancing a Giarratana - Ragusa Oggi

Domenica 28 luglio lo spettacolo di fine anno di Top Dancing a Giarratana

Un richiamo a un vero e proprio cult del momento, La Casa de Papel, la serie tv che ha fatto registrare un numero crescente di appassionati. E poi le musiche di Martin Garrix, Calvin Harris, J. Balvin, Jeon e Anitta. Saranno le basi sonore che faranno da cornice allo spettacolo di fine anno della Top Dancing della maestra Eliana Curiali in programma domenica 28 luglio a partire dalle 21,30 in piazza Vittorio Veneto, di fronte al palazzo municipale.

Ad esibirsi saranno gli allievi Under 7, 11, 16 e 18. Ospiti della serata gli allievi dell’insegnante Riccardo Drago, Savio Magro con il team del Crush style e, ancora, Tiziana Fratantonio con il suo team dello strong fitness. Da sottolineare anche la presenza della violinista Francesca Guccione. “E’ un momento molto importante del nostro anno sportivo – afferma la maestra Curiali – perché cercheremo di mettere a frutto tutto quanto di buono abbiamo fatto nel corso della stagione. Ringrazio il comitato per i festeggiamenti di Maria Santissima della Neve, la Puma Events di Giacomo Puma, l’amministrazione comunale, la parrucchiera Lucia Pitino, l’estetista Paola Nicosia e i fiori e gli addobbi floreali Gardenia di Maria Catena Cavallo. E, naturalmente, un ringraziamento al comitato provinciale Csen, presieduto da Sergio Cassisi, a cui la nostra scuola è affiliata. L’auspicio è che tutti coloro che assisteranno possano trascorrere una serata in piena armonia e allegria, condividendo la passione che ciascuno di noi ha per la danza e per la musica”.