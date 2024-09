Domani quadrangolare di pallamano a Scicli in memoria di Fabian Tabaku. E’ la terza edizione

Quattro le squadre partecipanti al quadrangolare di pallamano in programma domani a Scicli in memoria di Fabian Tabaku, giovanissimo atleta della pallamano locale, scomparso prematuramente. Al geodetico di Jungi di sfideranno quattro squadre della serie B siciliana: l’Handball Scicli Social Club, l’Albatro Siracusa, l’Aetna Mascalucia e la Beach Team Messina. Inizio delle gare alle 10 con la prima gara che vedrà in campo l’Handball Scicli Social Club e l’Aetna Mascalucia. A seguire, alle 12, in campo scenderanno Albatro Siracusa che incontrerà la Beach Team Messina.

Nel pomeriggio alle 16 finale per il terzo e quarto posto e poi alle 18 la finalissima. In chiusura la cerimonia di premiazione alla presenza delle Autorità civili comunali e dei vertici della Federazione regionale handball.

Il giovane atleta Fabian Tabaku, di nazionalità albanese, è venuto a mancare prematuramente all’età di 17 anni tre anni fa. Faceva partedella Rappresentativa siciliana della Handball.

© Riproduzione riservata