Domani Nuccio Di Paola in provincia di Ragusa

Un’altra giornata di visite quella del candidato alla presidenza della regione, Nuccio Di Paola, che domani 22 settembre sarà in provincia di Ragusa, proseguendo il suo tour elettorale. Dopo l’autentico bagno di folla insieme a Giuseppe Conte, il candidato del Movimento 5 Stelle inizierà la propria visita alle 15, insieme ai candidati alle elezioni nazionali e regionali, presso un noto frantoio di Chiaramonte Gulfi, dove avrà modo di apprezzare, in prima persona, la catena di lavoro che porta alla realizzazione di una delle eccellenze dei prodotti dell’agricoltura iblea.

Alle 16,00 è quindi in programma un momento dedicato alla stampa presso il bar-ristorante Prima Classe di Ragusa e successivamente, alle 17,45, sarà un’altra punta di diamante dei prodotti iblei, come il cioccolato di Modica, a essere protagonista quando Di Paola visiterà l’Antica dolceria Bonajuto di Modica. A seguire sono in programma due comizi: il primo alle 20,00 in piazza delle Rimembranze a Pozzallo, e il secondo a Ragusa, in piazza San Giovanni alle ore 22,00.