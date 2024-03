Domani la KeyJey Ragusa sarà di scena a Palermo contro la quarta forza del campionato

La KeyJey Ragusa a caccia del riscatto. Domani alle 16, in occasione della gara valida come ottava giornata del girone di ritorno del campionato di pallamano di Serie A2, girone C, il team ibleo allenato da Mario Gulino sarà di scena sul campo della Pallamano Palermo.

All’andata, la compagine palermitana riuscì a violare il parquet ibleo di una sola rete grazie a un tiro di rigore. Ora, Canete e soci cercheranno di restituire pan per focaccia. Ma non sarà facile. Perché Palermo è la quarta forza del campionato e, a maggior ragione giocando tra le mura amiche, renderà la vita difficile agli avversari.

“I due punti, però, per quanto ci riguarda – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – sono indispensabili per rimanere aggrappati alla seconda posizione che stiamo cercando di difendere con le mani e con i denti. Siamo consapevoli che in terra palermitana non sarà semplice e che i locali proveranno a replicare quanto sono riusciti a fare nel girone di andata”.

L’organico della KeyJey è comunque al completo e questa è una buona notizia per coach Gulino che avrà la possibilità di disporre la squadra in campo nella maniera migliore.

