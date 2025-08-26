Dizionario sentimentale di Camilleri, presentazione a Scicli tra omaggio e cultura

Presentazione nel centenario della nascita dello scrittore siciliano Andrea Camilleri giovedì in piazza Municipio, ore 18.30, in quella che è il simbolo del commissariato di Vigata dove si sviluppano tutti i racconti dello scrittore. Il libro è un “dizionario sentimentale che diventa omaggio, mappa e guida ad un universo che resta inesauribile”. L’anteprima della presentazione del libro si tiene a Scicli mentre l’1 settembre lo stesso appuntamento è alla Gam di via Sant’Anna a Palermo. Il libro di “Repubblica” è formato da 24 testi, uno per ogni lettera dell’alfabeto internazionale: si parla di giallo, di Sicilia, della lingua, del commissario Montalbano, di mafia e di teatro. A dialogare con gli autori Eleonora Lombardo e Salvo Palazzolo sarà Emanuele Lauria, capo della redazione di Repubblica Palermo. Prevista la partecipazione di Felice Laudadio, presidente del comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Camilleri ed Ester Pantano, attrice. Il libro, il prossimo 4 settembre, sarà distribuito gratuitamente in edicola con il quotidiano Repubblica.





