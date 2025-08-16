Visita guidata nella Vigata di Andrea Camilleri con Angelo Russo. Appuntamento a Scicli

Sarà l’attore ragusano Angelo Russo, l’Agatino Catarella della fiction del commissario Montalbano nato dalla penna dello scrittore agrigentino Andrea Camilleri. Il poliziotto, famoso per essere la “macchietta” al posto di guardia del commissariato di Vigata, sarà l’ospite gradito del terzo appuntamento di “Un’estate con Camilleri” l’iniziativa promossa dalla cooperativa Agire nel centenario della nascita del Maestro Andrea Camilleri.

Un’estate con Camilleri tra cultura e teatro

“L’esperienza di venerdì sarà un momento straordinario per avvicinarsi e immergersi nel mondo letterario e filmico di Camilleri e del suo Commissario Montalbano – spiegano gli organizzatori – racconti, testimonianze storiche dal vivo, rievocazioni teatrali e letture che ormai sono entrate nell’immaginario collettivo si accompagneranno ad una inedita visita guidata tra le bellezze storiche di Scicli… con una dolce sorpresa finale! Luoghi suggestivi come i vicoli e le strade del centro storico della città diventeranno le scenografie di pietra in cui le parole del Maestro Camilleri risuoneranno”.

Scicli diventa Vigata: i luoghi dell’evento

La visita porterà alla cava di Santa Maria La Nova ed alla cavuzza di San Guglielmo che diventeranno quinte naturali ideali per rievocare l’eredità culturale di Camilleri. L’esperienza sarà ancora più indimenticabile per la presenza dal vivo del mitico Catarella. Inizio della passeggiata nella Vigata filmica, inizierà alle 18.30 e sarà intervallata dalla lettura di alcuni passi tratti dagli scritti di Camilleri. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di eventi promosso dalla cooperativa Agire, dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale Camilleri 100, in collaborazione con il Comune di Scicli.

