Divieto uso acqua potabile in alcune zone di Modica. Ecco quali

Il Commissario Straordinario della città di Modica, Dott.ssa Domenica Ficano, ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua erogata dalla conduttura comunale per scopi potabili per tutta Modica Bassa. Questa decisione è stata presa al fine di tutelare la salute pubblica, poiché le condizioni attuali non garantiscono la regolare erogazione di acqua potabile.

Il divieto è valido fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie per garantire la qualità dell’acqua e fino a quando non verrà emessa un’ordinanza di revoca. La cittadinanza è invitata a seguire le indicazioni dell’ordinanza e a non utilizzare l’acqua erogata dalla conduttura comunale per scopi potabili fino a ulteriore avviso.

Nel frattempo, il Comune di Modica Bassa sta lavorando per ripristinare le condizioni necessarie per garantire la qualità dell’acqua e per riportare alla normalità la fornitura di acqua potabile. Si raccomanda ai cittadini di utilizzare acqua minerale o acqua imbottigliata per scopi potabili e di seguire le ulteriori indicazioni fornite dalle autorità locali.