Divieto di transito per i bus turistici e per quelli di linea in corso Umberto a Modica. Nuove regole e nuove deroghe

A contenerle è l’ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, autore e firmatario di un provvedimento che arriva nell’attesa che il Consiglio comunale si pronunci sul Piano urbano della mobilità sostenibile già approvato dalla Giunta Monisteri. Nuove regole che vanno incontro alle esigenze di anziani e di portatori di disabilità e non tenerli lontani dal centro città. La deroga al divieto di transito su corso Umberto per circa 150 metri che facilità la mobilità per ha precise esigenze motorie.

Il divieto di transito in corso Umberto per i bus turistici e per quelli che effettuano servizio pubblico cosiddetto di “Linea”.

Questi mezzi da via Modica Ragusa faranno capolinea nel piazzale Falcone-Borsellino per il solo “scarico” dei passeggeri quindi si trasferiranno nei parcheggi di via Piano Ceci (adiacente al Cimitero) e potranno effettuare le operazioni di carico percorrendo la via Carmelo Caccamo al termine della quale dovranno svoltare a sinistra con fermata in corso Umberto nel tratto antistante Largo 8 Marzo. I bus turistici provenienti da Scicli o da Modica Sorda proseguiranno fino a Piazzale Gramsci (viale Medaglie d’Oro) dove faranno capolinea e sosta. I bus adibiti al servizio pubblico faranno capolinea al Piazzale Falcone Borsellino quindi riprenderanno la via Modica Ragusa. Dal provvedimento di divieto sono esclusi i bus di linea adibiti al trasporto degli studenti pendolari.

Chiari i motivi alla base del provvedimento.

Sono in linea con gli strumenti di pianificazione e con il fatto che l’Amministrazione comunale guarda con attenzione alla riduzione di emissione di CO2 e di conseguenza alla riduzione della motorizzazione in ambito urbano. Prova ne sono le zone a transito limitato, la politica di dare qualità agli spazi urbani e di defluidificare il traffico veicolare nel centro cittadino. Di risultati se ne sono visti ed altri ne verranno dopo l’applicazione del piano urbano della mobilità. Il tanto atteso PUMS al quale si lavora da tempo.

