Discutono e alla fine l’accoltella. A Vittoria non c’è tregua

Una lite fra due persone, forse una discussione degenerata. Una delle due persone coinvolte è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria. E’accaduto nel tardo pomeriggio a Vittoria, in via generale Cascino nei pressi di una palestra.

La vittima, che ha subito un colpo – ma al momento non sono noti altri dettagli, pur in codice rosso, non correrebbe pericolo di vita, a quanto è dato sapere.



Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia di Vittoria. L’altra persona è stata individuata, identificata e condotta in caserma per gli accertamenti di rito.