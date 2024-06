Discipline equestri: salto ad ostacoli, circuito classico Masaf a Pozzallo

La Società Ippica Ragusana si prepara per un fine settimana emozionante di gare presso l’impianto Terre Rosse di Pozzallo, ospitato dal circolo ippico San Bartolo. Questa tappa del circuito classico MASAF (Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare) è un evento nazionale di salto ostacoli che si focalizza sulla valorizzazione del cavallo italiano da sella. Vi partecipano giovani puledri di 4, 5, 6 e 7 anni, offrendo loro un’importante opportunità per dimostrare il loro talento e competere per le finali nazionali che si terranno ad Arezzo in autunno. L’evento si svolgerà dal 21 al 23 giugno 2024 presso l’impianto Terre Rosse, Circolo Ippico San Bartolo, Pozzallo. Attualmente, sono 240 gli iscritti.

Obiettivi del circuito classico MASAF

Il circuito classico MASAF mira a valorizzare il cavallo italiano da sella, offrendo ai giovani cavalli l’occasione di dimostrare le loro abilità in competizioni tecniche, cruciali per il loro sviluppo e riconoscimento.

Programma delle gare. Circuito classico MASAF: prove tecniche per mettere in luce il potenziale dei giovani cavalli. Trofeo Nino D’Aquila: La prima manche avrà luogo durante il circuito classico, mentre la seconda manche si terrà dal 28 al 30 giugno nello stesso impianto.

I dirigenti della Società Ippica Ragusana hanno espresso entusiasmo e gratitudine: “L’impegno e la passione sono al massimo. Ci auguriamo che gli atleti che giungeranno presso la struttura di Pozzallo si potranno divertire, insieme ai propri cavalli, in una tre giorni che sarà un’autentica festa dello sport. Ringraziamo gli amici del circolo ippico San Bartolo di Pozzallo per la fattiva collaborazione.”

Domenica, al termine delle prove, saranno assegnate le medaglie e si conosceranno i nuovi campioni del circuito classico MASAF. Questo evento non solo rappresenta un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di confronto e crescita per tutti i partecipanti.

© Riproduzione riservata