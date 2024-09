Disagi per gli studenti pendolari di Ispica. Intervento del sindaco Innocenzo Leontini alla Regione

Dall’avvio del nuovo anno scolastico 2024-2025 per gli studenti pendolari è stato un calvario. Pulman stracolmi con disagi per coloro che debbono raggiungere le sedi scolastiche fuori dall’abitato di Ispica; mezzi in ritardo nelle corse giornaliere. Il sindaco Innocenzo Leontini non ha raccolto solo le proteste e e non ha solo verificato le necessità ma è intervenuto presso la Direzione generale dell’Ast “per conoscere i motivi dei disservizi in merito al trasporto degli studenti pendolari e allo scopo di sollecitare una soluzione”.

Che notizie arrivano da Palermo?

“L’Ast ha risposto che, a seguito di una convocazione da parte del Prefetto di Palermo, si era concordato di espletare una veloce gara per un’ integrazione del numero degli autobus da parte delle autolinee private – spiega il sindaco Leontini – l‘integrazione si rende necessaria in considerazione del notevole aumento degli studenti che usufruiscono di tali servizi e pertanto è necessario un maggior numero di mezzi. Il Governo regionale ha promosso un’iniziativa diversa andando ad indire una gara per affidare, per un mese, il servizio a privati. La situazione ha creato uno stallo. Da qui i disservizi. L’impegno che ho assunto nei confronti di famiglie e studenti lo manterrò fino a quando il problema non andrà a soluzione. Sarò in stretto contatto sia con la Regione e che con l’AST per sollecitare una soluzione in tempi rapidi e monitorare con attenzione l’evoluzione degli eventi”.

Sui social tanti gli interventi dei cittadini che parlano di storia datata allo scorso anno.

“La situazione che si è verificata sabato era qualcosa che si sapeva benissimo già a fine anno scolastico, quindi a maggio e giugno anche perché i genitori degli studenti pendolari, a settembre dello scorso anno, avevano già avuto la necessità di fare intervenire i media per i vari disservizi, quindi credo che già nel periodo estivo sarebbe stato opportuno cercare di verificare le reali intenzioni da parte dell’Ast e magari evitare che si arrivasse nuovamente a ledere il diritto allo studio dei nostri ragazzi” – è uno dei commenti. Ed ancora: “era una bomba ad orologeria già dalla fine dello scorso anno scolastico, si poteva approfittare del periodo di vacanza per mettere a punto un piano meglio organizzato. Non si può dall’oggi al domani sospendere un servizio che necessita comunque non solo agli studenti. E’ anche da capire se gli abbonamenti fatti ai nostri ragazzi siano validi anche per l’azienda privata che subentra, anche se per un mese come viene detto, oppure pretenderanno che siano acquistati nuovi titoli di viaggio”.

