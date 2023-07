Disagi a causa dei black out: è possibile chiedere un rimborso?

Il clima estremo, caratterizzato da caldo torrido e nubifragi, può causare frequenti blackout nell’erogazione dell’energia elettrica, con conseguenti disservizi e disagi per i consumatori. E sono stati tanti i black out, soprattutto in Sicilia, che si sono verificati principalmente nel Catanese, nel Palermitano e nel Messinese, tutte zone tristemente famose in questi giorni a causa dei numerosissimi incendi che si sono propagati in tutta la zona e che hanno devastato intere aree boschive. Ma come gestire queste situazioni per far valere i propri diritti? Esiste una possibilità di rimborso?

BLACK OUT: COSA FARE?

Innanzitutto, bisogna verificare i danni causati dal blackout: in caso di interruzione improvvisa dell’elettricità, è consigliabile controllare che gli elettrodomestici funzionino correttamente una volta che l’alimentazione torna. Se si riscontrano danni agli elettrodomestici, è importante segnalare il problema e fornire la documentazione dell’acquisto, che può essere utile per la garanzia. Bisogna considerare gli effetti che il blackout può avere sulla salute delle persone, specialmente per coloro che utilizzano apparecchiature mediche o che si trovano senza aria condizionata in un periodo di caldo intenso. Inoltre, chi lavora in smart working potrebbe subire notevoli disagi a causa dell’interruzione dell’energia elettrica.

È possibile che alcune compagnie, per far fronte al blackout, adottino contromisure come l’utilizzo di gruppi elettrogeni. Tuttavia, queste soluzioni possono comportare ulteriori disagi, come il rumore assordante prodotto dal gruppo elettrogeno. È consigliabile prendere nota dei disservizi causati dal blackout, registrando la durata dell’interruzione e le conseguenze subite. Queste informazioni possono risultare utili in caso di richiesta di rimborso o risarcimento danni. L’associazione CODICI, che tutela i consumatori, è a disposizione nel caso in cui si voglia chiedere assistenza per il rimborso o eventuale risarcimento danni. Per info: segreteria.sportello@codici.org