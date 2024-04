Digitalizzazione porti Sicilia orientale: a Catania e Pozzallo arriva il wifi per turisti e operatori

L’implementazione dei sistemi informatici presso i porti di Augusta, Catania e Pozzallo rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e l’innovazione nel settore portuale della Sicilia orientale. I finanziamenti ottenuti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (Adsp) consentiranno lo sviluppo e l’interconnessione dei sistemi informatici con la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) e i Port Community System (PCS), migliorando così l’efficienza e la gestione delle movimentazioni di merci e passeggeri. Il tutto, per un valore complessivo di circa 2 milioni e 400mila euro.

WIFI GRATUITO PER I PORTI DI CATANIA E POZZALLO

In particolare, l’installazione di un sistema wifi gratuito presso i porti di Catania e Pozzallo rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare l’esperienza degli utenti, compresi turisti e operatori portuali. Questo servizio, finanziato attraverso il protocollo d’intesa con il Ministero del Turismo nell’ambito dell’intervento “Wi-Fi by Italia.it”, offrirà connettività gratuita agli utenti dei porti, contribuendo così a promuovere un’accoglienza di qualità e a soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

L’adesione dell’Adsp al programma ministeriale rappresenta un’importante risorsa per migliorare l’accesso al web e offrire servizi essenziali agli utenti, contribuendo così a rendere i porti siciliani sempre più competitivi e attrattivi a livello nazionale e internazionale.

“L’accesso al web è un servizio essenziale per passeggeri e non solo, specialmente stranieri – sottolinea il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – che spesso non possono utilizzare la loro linea e devono appoggiarsi a reti wifi, come del resto avviene negli aeroporti. Siamo soddisfatti dell’adesione dell’Adsp al programma ministeriale, sicuri di offrire all’utenza una significativa innovazione”. In dettaglio l’accordo prevede, totalmente a carico del Ministero con le risorse del Piano Sviluppo e Coesione, area tematica “Competitività e Imprese” e settore d’intervento “Turismo e Ospitalità”, l’installazione nei due scali di apparati wifi, la manutenzione, il traffico dati in 5G e fibra ottica, servizi di consulenza e di assistenza che sono stati realizzati dall’azienda Fastweb Spa, aggiudicataria a livello nazionale dell’appalto e saranno validi fino al 31 dicembre 2025.

