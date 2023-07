Deve atterrare a Catania ma lo dirottano su Malta: Il “disegno” della nuova rotta diventa virale. Intanto si lavora per il terminal temporaneo

Il volo LH306 di Lufthansa, diretto da Francoforte a Catania, ha attirato l’attenzione dei social media quando la rotta particolare è diventata virale. Dopo essere decollato puntualmente dallo scalo tedesco, il velivolo avrebbe dovuto atterrare a Catania dopo circa due ore e venti di volo. Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, il pilota è stato dirottato su Malta, rovinando i piani dei passeggeri.

Le speculazioni sulla forma insolita della rotta, tracciata facilmente dai siti web specializzati, sono esplose sui social media, ma il capitano Francesco Biondi, esperto pilota di voli commerciali, ha chiarito che si tratta di una procedura standard in queste circostanze. In particolare, il forte vento ha reso impossibile un atterraggio sicuro a Catania. Pertanto, il controllo del traffico aereo ha ordinato al pilota di spostarsi verso il punto di attesa designato, noto come Indax, dove l’aereo ha eseguito un movimento rotatorio evidente nella traiettoria del volo, apparentemente simile a due tratti sferici che si incontrano.

L’obiettivo di questo procedimento era consentire all’aereo di prepararsi a un eventuale atterraggio su una pista orientata dal mare verso la terra, piuttosto che dalla terra verso il mare, come era originariamente previsto a Catania. Tuttavia, il controllo del traffico aereo ha poi deciso di far proseguire il volo verso Malta per evitare potenziali rischi o conflitti con altri velivoli in zona.

La forma insolita della rotta è stata erroneamente interpretata come una sorta di ripicca del pilota, ma il capitano Biondi ha chiarito che nella cabina di pilotaggio non c’è spazio per emozioni personali come rabbia o furia. La decisione di dirottare il volo è stata presa esclusivamente per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Le speculazioni online hanno spaziato dalle condizioni dello scalo catanese, a seguito di un incendio dei giorni precedenti, alle condizioni meteorologiche avverse al momento dell’atterraggio previsto. Tuttavia, il capitano Biondi ha sottolineato che il cambiamento di rotta è stato unicamente dovuto alle esigenze operative del controllo del traffico aereo e alle condizioni meteorologiche avverse, che rendevano l’atterraggio a Catania troppo rischioso.

Ed intanto da Catania arrivano aggiornamenti sulla nuova operatività di parte dell’aeroporto.

L’Aeroporto di Catania si appresta a introdurre un nuovo Terminal provvisorio tra il Terminal C e il B, che sarà operativo a partire dalla mattina del 3 agosto. La società di gestione dell’aeroporto, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, ha sviluppato questo Terminal provvisorio per soddisfare la crescente domanda di voli e garantire un’esperienza di viaggio efficiente e sicura.

Al momento, i lavori di bonifica del Terminal A sono in corso come previsto nel cronoprogramma già comunicato. Il nuovo Terminal provvisorio è stato attrezzato con apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco di sicurezza per i passeggeri e i bagagli a mano. Ciò assicurerà che i viaggiatori possano attraversare i controlli in modo rapido ed efficace, mantenendo gli standard di sicurezza richiesti.

Grazie alla messa in funzione di questo nuovo Terminal provvisorio, l’Aeroporto di Catania sarà in grado di aumentare il numero di voli da e per la città da 10 a 14 all’ora. Questo rappresenta un significativo miglioramento nella capacità di gestione del traffico aereo e potrebbe contribuire a ridurre le attese e i ritardi per i passeggeri.

Parallelamente, i lavori di bonifica del Terminal A procedono secondo i piani e sono quasi completati. Una volta terminati, l’aeroporto dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie per riaprire al pubblico il Terminal A. Si sta lavorando per garantire che la struttura sia sicura e pronta ad accogliere nuovamente i passeggeri. L’obiettivo è quello di riconsegnare la struttura alle aziende con personale altamente specializzato, che stanno svolgendo le operazioni finali, il 2 agosto.

foto tratta da FLIGHTRADAR24 | Rotta del volo Lufthansa Francoforte-Catania dirottato a Malta il 28 luglio 2023