Detenzione ai fini di spaccio: condannato, aveva 33 dosi di cocaina

Un cittadino gambiano di 27 anni, Lamin Modou Drammeh, è stato condannato con rito abbreviato in primo grado, dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, a 2 mesi e 20 giorni di reclusione – pena sospesa -, 600 euro di multa e pagamento delle spese processuali. Il reato è detenzione ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. I soldi che gli erano stati sequestrati, 155 euro, gli sono stati restituiti. Era stato fermato dai carabinieri il 23 maggio dello scorso anno, in via Carducci a Ragusa.

Addosso, nascosti in una custodia per occhiali, aveva 10 palline di cocaina, da 0,5 grammi ciascuna, un totale di 5 grammi. Poi la perquisizione a casa del giovane dove i carabinieri trovano altra droga: 3,7 grammi di cocaina nel comodino e un involucro di hashish oltre a strumento per il taglio e i8l confezionamento delle dosi.

AVEVA DICHIARATO CHE ERANO DOSI PER USO PERSONALE

Il ragazzo aveva dichiarato che si trattava di droga per uso personale ma la sua versione non aveva convinto, perché se veramente fosse stata per uso personale, non si sarebbe ravvisata la necessità di portarsi appresso 10 dosi di cocaina. Oltre ai soldi rinvenuti, gli era stato sequestrato anche il telefono che era già stato restituito. Il difensore, l’avvocato Simona Cultrera che aveva chiesto il rito abbreviato, si era pronunciata per l’assoluzione per insufficienza di prove o perché il fatto non sussiste, mentre il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 1 anno di reclusione e 600 euro di multa.