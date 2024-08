Despar Sicilia potenzia il supporto alle famiglie aderendo alla social card “Dedicata a te”

Ergon Spa rinnova il suo impegno in ambito sociale dando l’adesione per il secondo anno consecutivo, all’uso della social card “Dedicata a Te” nei pdv Despar, Eurospar, Interspar. Questo gesto concreto di solidarietà permetterà alle famiglie siciliane meno abbienti, con un ISEE fino a 15.000 euro annui, di poter usufruire di uno sconto del 15% sugli acquisti di beni di prima necessità in tutta la rete dei punti vendita Despar, Interspar e Eurospar.

La social card “Dedicata a Te”

La social card “Dedicata a Te”, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), a partire da settembre 2024, consentirà a tutti i possessori di poter usufruire di uno sconto diretto con l’obiettivo di contrastare l’inflazione sul carrello sulla spesa, permettendo alle famiglie di acquistare beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione delle bevande alcoliche. Varie le novità di quest’anno: la carta avrà un valore di 500 euro rispetto ai 382,50 euro dell’anno precedente, e sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2025. Inoltre i beneficiari potranno acquistare anche prodotti a marchio DOP e IGP, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola. Il fondo destinato alla social card per il 2024 è di 600 milioni di euro, cui si aggiungono 50 milioni di euro residui del 2023. I beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda: saranno i Comuni e l’Inps a contattarli direttamente.

Marco Sgarioto, Amministratore Delegato di Ergon SpA, spiega l’adesione al progetto: “Siamo orgogliosi di sostenere nuovamente l’iniziativa della social card ‘Dedicata a Te’. Con questa misura, vogliamo contribuire concretamente a rendere più accessibili i beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà fornendo un supporto essenziale per la loro quotidianità”. Con l’adesione alla social card “Dedicata a Te”, Despar Sicilia rafforza il suo impegno nel sociale e nella lotta alla povertà alimentare, confermandosi come un punto di riferimento per tutti i consumatori siciliani, nessuno escluso.

