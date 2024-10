Demetrio Albertini (ex calciatore Milan) in vacanza a Ragusa Ibla: un tuffo nel barocco ibleo

RAGUSA IBLA – L’ex calciatore del Milan Demetrio Albertini, simbolo del centrocampo rossonero per ben 13 stagioni, si sta godendo una vacanza tra le bellezze del sud-est siciliano. Il 53enne campione, vincitore di 3 Champions League e 5 scudetti, ha scelto le città Unesco degli Iblei come tappe del suo viaggio, restando affascinato dal patrimonio barocco che caratterizza queste località.

Dopo aver trascorso la mattinata di sabato a Scicli, dove ha passeggiato per le vie principali del centro storico e visitato monumenti iconici come Palazzo Spadaro, Albertini si è fermato per ammirare il colle di San Matteo, scattando diverse foto che ha poi condiviso sui suoi profili social. L’ex campione non si è sottratto all’affetto dei fan che lo hanno riconosciuto per strada, fermandosi con loro per foto e autografi.

Nella giornata di oggi, Albertini ha proseguito il suo tour visitando Ragusa Ibla, dove è rimasto particolarmente colpito dalla maestosità del Duomo di San Giorgio, uno degli esempi più prestigiosi di architettura barocca in Sicilia. Durante il suo soggiorno, ha anche fatto tappa a Modica, altra perla del barocco siciliano.

