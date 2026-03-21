Dehors a Ragusa Ibla: stop agli ampliamenti dopo confronto acceso in Comune tra Amministrazione e commercianti

Nessun ampliamento dei dehors in piazza Pola a Ragusa Ibla. Le attività commerciali dovranno attenersi rigorosamente agli spazi già assegnati, senza alcuna estensione. È la posizione ribadita dall’amministrazione comunale nel corso di un confronto tenutosi in sala giunta con una delegazione di commercianti e i rappresentanti di Confimprese Iblea.

All’incontro erano presenti gli amministratori comunali che hanno motivato la decisione con esigenze legate al decoro urbano, alla sicurezza della circolazione e all’accessibilità degli spazi pubblici.

Indicazioni precise anche per piazza Duomo, dove i dehors di un’attività commerciale dovranno essere collocati lungo la ringhiera che costeggia la fontana artistica, così da liberare la visuale e garantire una migliore fruizione dell’area.

La questione si inserisce nel solco della delibera di giunta n. 437 del 24 dicembre 2025, che fa riferimento alla possibilità di un ampliamento fino al 50% della superficie di dehor già autorizzata rispetto agli spazi interni destinati alla somministrazione. Una misura che affonda le radici nel periodo della pandemia da Covid-19, quando il Governo, con il Decreto Rilancio del maggio 2020, aveva introdotto un regime semplificato per favorire le attività, prevedendo anche l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Ma proprio su questo punto si concentra la contestazione dei commercianti.

«Una disparità di trattamento tra le due piazze più importanti della città patrimonio dell’Unesco – spiega Salvo Scollo, componente del direttivo di Confimprese – che non riusciamo a comprendere. Abbiamo una visione d’insieme diversa rispetto alle problematiche sollevate dall’amministrazione».

La critica è netta e riguarda soprattutto la mancata applicazione uniforme delle regole. Secondo Confimprese, infatti, l’estensione del 50% della superficie di vendita avrebbe dovuto essere garantita a tutte le attività commerciali di Ragusa senza distinzioni.

«Si preannuncia una stagione turistica complicata – aggiunge Scollo – legata a molteplici fattori. L’estensione della superficie di vendita era una delle nostre prerogative».

Una posizione che evidenzia il timore degli operatori economici per le ricadute sul lavoro e sull’accoglienza turistica, in un contesto già ritenuto delicato.

Parallelamente, nel corso dell’incontro si è discusso anche del progetto del parcheggio multipiano a Ragusa Ibla. L’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida, ha rassicurato sullo stato dell’iter: nonostante le complessità burocratiche, si procede con l’acquisizione dei pareri, la definizione del piano economico-finanziario e la ricerca delle risorse.

Si tratta di un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, da realizzare attraverso un project financing pubblico-privato, con una quota di 5 milioni a carico del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio.

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