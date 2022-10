Debutto nazionale a Modica per Enrico Guarneri con “La roba” di Verga

Impeto, partecipazione, emozioni e coinvolgimento, si torna a “gioire” in teatro con gli splendidi spettacoli inseriti nel cartellone della nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi. Grandissimo successo nel fine settimana per il debutto nazionale de “La roba” di Giovanni Verga con attore protagonista il bravissimo Enrico Guarneri.



Un’importante prima nazionale per questo spettacolo che ha scelto il teatro modicano, definito da Guarneri “piccolo ma suggestivo, emozionante, bellissimo, una sorta di bomboniera” per l’emozionante debutto prima di girare gli altri teatri italiani in tournée. Per due sere il teatro si è illuminato di arte e ha omaggiato il grande Giovanni Verga a 100 anni dalla sua morte con un’opera profonda. Enrico Guarneri, unanimemente riconosciuto e apprezzato interprete dei personaggi verghiani, ha vestito i panni del protagonista Mazzarò. Con lui uno strepitoso cast composto da Nadia De Luca, Francesca Ferro, Alice Ferlito, Giampaolo Romania, Rosario Marco Amato, Alessandra Falci, Maria Chiara Pappalardo, Giuseppe Parisi e Giovanni Fontanarosa. Bellissime le luci, gli effetti scenici molto coinvolgenti, la scenografia a cura di Salvo Manciagli che tra videoproiezioni e effetti sonori è riuscito a far vivere anche le diverse condizioni meteorologiche in teatro. Ricercati i costumi curati della Sartoria Pipi Palermo. Un mix perfetto con la straordinaria regia di Guglielmo Ferro, dove ogni cosa ha contribuito a trasportare lo spettatore nella Sicilia dell’800, tra i vinti e gli umili, tra la bramosia del possesso e l’avarizia, tra l’astuzia ed il duro lavoro per ottenere tanta “roba”, tra la solitudine e i gesti insensati. Un crescendo emotivo che ha catturato il pubblico dispensatore di tantissimi applausi. Enrico Guarneri ha salutato gli spettatori con un inno al teatro, affermando che “come dice Mazzarò, gli anni passano, ci facciamo più vecchietti, ma per fortuna c’è il teatro che ci tiene in vita, giovani e sempre interessati”.



“Siamo ripartiti alla grande – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – con una importante opera e un eccezionale Enrico Guarneri a testimoniare l’alto livello della programmazione. Abbiamo una intensa voglia di vivere una “stagione per gioire”, perché è finalmente tempo di tornare ad emozionarci e a rallegrarci al Teatro Garibaldi di Modica, luogo di crescita culturale e bellezza, spinti dalla forza più potente che è il meraviglioso pubblico. C’è già un record di abbonamenti per la prosa mentre è ancora attiva la campagna abbonamenti per la bellissima stagione musicale che si apre con Nicola Piovani”. Il prossimo appuntamento sarà sabato 26 e domenica 27 novembre un eccelso Pippo Pattavina, protagonista de “I Viceré”, opera di Federico De Roberto, anche questo spettacolo con la regia di Guglielmo Ferro. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.