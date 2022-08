Deborah Iurato e il nuovo look. Ora è bionda. Sua canzone in gara allo Zecchino d’Oro: “Mille Fragole”

Nuovo look per Deborah Iurato che qualche giorno fa è stata ospite proprio a Ragusa in occasione di una manifestazione in piazza San Giovanni. E fans e pubblico hanno potuto vedere dal vivo il suo recente cambio di look. Da mora a bionda con un taglio che per alcuni ricorda un po’ la “collega” di voce, Emma Marrone. Impeccabile, come sempre nella sua esibizione live, con acuti da brividi e un’invidiabile interpretazione melodica. Ma per la cantante di Ragusa, vincitrice di Amici edizione numero 13, ci sono tante novità in vista. Una la riguarda da vicinissimo.

Una sua canzone sarà in gara nella prossima edizione dello Zecchino d’Oro, dove tra l’altro sono approdate anche due bambine della provincia di Ragusa. “Avevo 5 Anni e dovevo cantare “Caro Gesù Bambino” sul palco dello “Zecchino D’Oro” ma per colpa della varicella non sono riuscita ad andare… – spiega la Iurato – Nel 2016 per la 59° Edizione finalmente l’ho cantata ed è stata per me un’emozione immensa!! Oggi sono felice di annunciarvi che “Mille Fragole” scritta insieme al mio amico e Maestro Massimo Zanotti sarà una delle canzoni in gara della 65ª Edizione dello Zecchino d’Oro Official in onda su Rai1”. E noi non vediamo l’ora di ascoltare il brano in gara.

