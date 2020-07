Dati Agcom: Sicilia terza in Italia per copertura rete internet

Il territorio siciliano può contare su una copertura pressoché totale dei servizi internet ad alta velocità.

Nella classifica aggiornata stilata da Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Isola si piazza, infatti, al terzo posto tra le regioni italiane, con un 94 per cento a fronte di una media che si attesta all’88,9 per cento.

Soltanto Calabria (95,4 per cento) e Toscana (94,3 per cento) hanno fatto leggermente meglio.