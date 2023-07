Danzart ritorna a Ragusa con le stelle della danza internazionale

Dal 16 al 23 luglio si terrà a Ragusa la nona edizione del DanzArt Festival, un evento dedicato alla danza che coinvolgerà diverse location, tra cui Ragusa Ibla e il Castello di Donnafugata. Durante il festival, coreografi e ballerini provenienti da tutto il mondo si esibiranno in una serie di spettacoli di altissimo livello. La direzione artistica è affidata a Cetty Schembari ed Ermanno Sbezzo, mentre il fotografo Alessio Lupo contribuirà con le sue preziose immagini.

Tra i protagonisti di questa edizione vi sarà Anne Jung, ballerina e coreografa con una lunga carriera internazionale. Anne Jung ha danzato per il Ballettmainz, l’NDT1 e la Dresden Frankfurt Dance Company, collaborando con i più influenti coreografi e artisti del mondo. Come coreografa, ha creato pezzi per importanti compagnie come NDT, Switch, Dresden Frankfurt Dance Company e Noverre allo Stuttgart Ballet. Gli spettacoli proposti durante il festival includeranno performance di ballerini di altissimo livello e presentazioni di coreografie in anteprima mondiale.

Tra gli ospiti di questa nona edizione vi sarà anche la compagnia GDO/UDA, che ha ottenuto grande successo come ospite all’Expo Dubai dello scorso anno con il progetto “Beauty in the Beauty”. La compagnia, formata dai migliori talenti provenienti da GDO – Gruppo Danza Oggi di Patrizia Salvatori e UDA – Urban Dance Academy di Ilenia Rossi, si esibirà sul sagrato di San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla con gli spettacoli “TWEE – Le declinazioni dell’io” e “CORPI e NOTE” il 16 e il 17 luglio, alle ore 20, con ingresso libero.

Il momento clou del festival avverrà il 21 luglio alle 21 presso il Castello di Donnafugata con il “Gala Internazionale di Danza”. Sul palco si esibiranno Rachele Buriassi e Esnel Ramos, primi ballerini dei Les Grands Ballets Canadiens del Canada. I primi ballerini di Montréal presenteranno un repertorio incantevole, che include grandi classici come Spartaco, Bolero e una creazione di Ermanno Sbezzo intitolata DENEB, liberamente ispirata al Lago dei cigni. Durante la serata si potranno apprezzare anche Eugenia Brezzi e Giacomo Castellana, danzatori solisti del Teatro dell’Opera di Roma diretto dall’étoile Eleonora Abbagnato, che eseguiranno in anteprima mondiale una nuova coreografia di Julian Nicosia intitolata “Hold on skin”. Durante lo spettacolo saranno presenti anche due assoli: Orazio Di Bella (Ballett am Rhein, Düsseldorf) che si esibirà con un estratto dal balletto “Fünf gedichte” di Nils Christe, e Anne Jung (già del Nederland Dance Theatre e della Dresden Frankfurt Dance Company) che proporrà una sua coreografia intitolata “Undone Reverie” su musiche di Franz Liszt, Schwanengesang. Tra i protagonisti si esibirà anche Giorgia Leonardi nel Grand Pas de deux di “Don Chisciotte”, un evergreen amato del balletto classico, accompagnata dal primo ballerino ucraino Oleksii Potomkin, che è stato costretto a lasciare il suo Paese a causa della guerra.

Gli spettacoli proseguiranno il 22 luglio presso la chiesa di San Rocco a Ibla con “Prima della prima” (alle ore 19) e il 23 luglio alle 21 al castello di Donnafugata con “Appena Mezzanotte/Cenerentola”, in cui si esibiranno i partecipanti alla residenza artistica con coreografie di Anne Jung ed Ermanno Sbezzo e musiche originali di Davidson Jaconello. Il festival gode del patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e vanta la mediazione culturale di Isabella Papiro.

Il DanzArt Festival contribuirà nuovamente a portare a Ragusa spettacoli e protagonisti di altissimo livello, diffondendo cultura e portando lustro alla città. Come accaduto durante la seconda edizione, quando Carla Fracci fu madrina d’eccezione e si esibì sul palco, il festival continua a offrire esperienze straordinarie nel campo della danza. Gli sponsor dell’evento sono Promoexpo e Nova Quadri, con la collaborazione delle librerie Ubik, Don Quisciotte e le Fate. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3396500888 o 3395336715.