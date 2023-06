Danneggiano anche l’auto della Polizia: due marocchini arrestati a Comiso

Arrestati dalla polizia l’8 giugno, a Comiso, due persone di origine marocchina. Ieri mattina accompagnati dalla forze dell’ordine sono stati condotti in Tribunale per il processo per direttissima: i reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento dell’auto della Polizia.

Per i due, difesi dagli avvocati Biagio Giudice e Giovanni Distefano Gueli erano stati chiesti i domiciliari mentre le difese hanno chiesto la scarcerazione. Il giudice ha rimesso i due in libertà con obbligo di dimora; gli avvocati hanno chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al 26 giugno.

ricerca fotografica di Franco Assenza