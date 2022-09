Daniela Baglieri: “L’unico radicalismo davvero necessario riguarda le competenze”

“Siamo in emergenza economica, sanitaria, sociale. La ricostruzione non può che passare dalla via strettissima, almeno in Italia, delle competenze. Il tempo soltanto per il “coraggio e la passione” e dei vari slogan elettorali è giunto al termine.



Il populismo ha mostrato in questi mesi che i “duri e puri, il movimento dell’ “onestà” è riuscito a convivere politicamente anche con il partito che mi rappresenta.



Non si può fingere che non viviamo da tempo una polarizzazione estrema del dibattito politico. Da una parte chi usa il cervello, dall’altra chi usa le interiora. L’unico radicalismo davvero necessario riguarda le competenze. Questa è la strada”. Afferma l’assessore Daniela Baglieri, candidata con Forza Italia alle prossime elezioni regionali.