Daniela Baglieri: “L’aeroporto di Comiso sarà via d’accesso privilegiata alla Sicilia sud-orientale”

“L’aeroporto di Comiso, se debitamente sostenuto, sarà sempre più via d’accesso privilegiata alla Sicilia sud-orientale”. Queste le parole dell’assessore Baglieri candidata alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre nella lista di Forza Italia a Ragusa, durante l’incontro con il candidato governatore dell’Isola Renato Schifani.

“Io sono innamorato della città, in cui sono nata e auspico, un cambiamento culturale che trovo indispensabile se vogliamo riportare la nostra Isola al posto che merita in Italia ed in Europa”.