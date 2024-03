Dalla Sicilia un premio dedicato a Nadia Toffa

E purtroppo, una brutta malattia se l’è portata via troppo presto, all’età di 40 anni, quando ancora aveva tante aspettative, tanta voglia di fare, e tanta forza di volontà per continuare a lottare e a vivere, che ahimè, non le è bastata per vincere la sua battaglia finale. Per ricordare e rendere omaggio all’esempio di vita e alla donna che è stata Nadia Toffa, nasce da Palermo il Premio letterario giornalistico a lei intitolato, organizzato da Antonietta Greco, Presidente dell’associazione culturale Archetipa.

Il premio è rivolto a case editrici, giornalisti, scrittori, poeti, autori di romanzi editi e inediti, di inchieste giornalistiche e/o poesie d’ispirazione sociale, con particolare attenzione a temi legati al mondo delle donne.

“Premesso che ho sempre pensato che nulla accade per caso – dichiara Antonietta Greco, Presidente dell’Associazione Archetipa – né tantomeno nessuno entra nella nostra vita per caso, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Nadia Toffa, una forza della natura, la guerriera, quella che le cose te le sbatteva in faccia con un cuore immenso, o con le sue battute disarmanti, capace di stupire con un semplice messaggio Whatsapp. Si potrebbe parlare di Nadia all’infinito – prosegue – e quando se n’è andata, mi sono chiesta cosa potevo fare, o meglio perché era entrata nella mia vita? E a chi, se non a Nadia potevo dedicare, tramite l’associazione culturale Archetipa, un premio letterario giornalistico che la ricordasse? Non tanto alla Toffa delle Iene, ma alla donna che non si è mai arresa. Il premio – conclude – sarà il punto di partenza di un progetto che prenderà il via da quel ‘Non fate i bravi’ di Nadia Toffa, ma adesso non sveliamo nulla”.

Il bando ufficiale della prima edizione del Premio letterario giornalistico Nadia Toffa è gia on line, dallo scorso 2 aprile, ed è consultabile al seguente link: https://nadiatoffa.wordpress.com/2-aprile-bando-online/

Il Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa 2022, inoltre, ha il Patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.