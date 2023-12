Dalla Regione in arrivo 8 milioni e 600 mila euro alle case di cura per ridurre le liste d’attesa

La Regione siciliana ha investito 8,6 milioni di euro per le Asp di tutta la sicilia in modo da ridurre le liste d’attesa dei pazienti. Il decreto è dell’assessore alla salute, Giovanna Volo. Queste risorse aggiuntive mirano a supportare gli interventi svolti dalle case di cura nel corso del 2023, contribuendo così a una diminuzione delle attese per le prestazioni sanitarie.

I FONDI

Le somme sono state erogate secondo un tetto di spesa provinciale specifico: ASP di Caltanissetta: 539.000 euro. ASP di Catania: 2,11 milioni di euro. ASP di Messina: 1,69 milioni di euro. ASP di Palermo: 3,15 milioni di euro. ASP di Ragusa: 246.000 euro. ASP di Siracusa: 597.800 euro. ASP di Trapani: 247.000 euro

Inoltre, sono previste redistribuzioni delle economie sul budget 2023 per garantire la copertura delle prestazioni ortopediche per traumi lievi o moderati svolte dalle case di cura nei mesi di novembre e dicembre di quest’anno. Circa 1,5 milioni di euro saranno destinati alle ASP di Trapani, Messina e Palermo per questo scopo.

Le prestazioni erogate oggetto del contributo regionale includono interventi chirurgici di varie specialità come oncologia, cardiochirurgia di complessità media e alta, urologia, ortopedia e chirurgia generale.

Infine, nella prossima settimana sarà adottato un decreto che ratifica l’accordo stipulato lo scorso novembre con le strutture private ambulatoriali, ulteriormente finalizzato a garantire una migliore assistenza sanitaria.