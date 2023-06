Dalla fascia trasformata siciliana, la più importante d’Italia, un nuovo modello condiviso che punta all’agricoltura sostenibile

VITTORIA (RG) – Meno risorse idriche, meno concimi, eliminazione di pesticidi, resa maggiore delle produzioni, digitalizzazione dei processi produttivi. Dalla fascia trasformata più grande d’Italia, seconda in Europa dopo l’Almeria in Spagna, viene lanciato il nuovo modello di agricoltura sostenibile e innovativa grazie al progetto di cooperazione internazionale “Intesa” che, con la So.Svi. in Sicilia, agenzia di sviluppo locale provinciale, ha favorito per tre anni la ricerca, lo studio, l’approfondimento e la sperimentazione tra l’Italia e la Tunisia. Nei giorni scorsi, alla sala delle Capriate “Gianni Molè” di Vittoria, si è svolto l’Innovation Camp Intesa focalizzato proprio sulle sfide dell’innovazione nel campo agricolo, con il patrocinio del Comune di Vittoria. Grazie all’apporto di rappresentanti istituzionali, esperti e realtà private operanti nel settore dell’agroindustria, è stato possibile attivare un proficuo momento di confronto attraverso tavoli tematici e gruppi di progettazione, funzionale ad immaginare un vero e proprio nuovo modello condiviso di agricoltura all’insegna di un futuro più sostenibile, riducendo l’impatto sull’ambiente e l’utilizzo delle risorse idriche, ma anche dei concimi, ed eliminando del tutto i pesticidi per così ottenere produzioni sane e a minor impatto. Un modello possibile, che è stato già sperimentato in questi ultimi due anni a Ispica, all’interno della O.p. Moncada, dove è stata allestita una serra con tecnologie avanzate e con il metodo di coltivazione Agriponic.



La due giorni è stata caratterizzata da inspirational speeches con protagonisti due importanti start-up innovative di livello nazionale come FOODHUB e LUALTEK e da momenti di lavoro in gruppi paralleli, in cui i partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi su specifiche sfide coinvolgendo attivamente anche diverse figure, tra cui rappresentanti del Comune di Vittoria, CREA (Consiglio Per la Ricerca in Agricoltura e L’Analisi dell’Economia Agraria, Ministro della Sovranità Alimentare), Gal Valli del Golfo, ANGA (Giovani di Confagricoltura), rappresentanti degli operatori del Mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più importante mercato alla produzione del meridione. Presenti anche rappresentanti dell’Università di Catania (Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente) nonché importanti start-up innovative e aziende agricole del territorio e associazioni nazionali di lavoratori e di categoria. Convergenza di idee che ha portato alla formulazione di proposte concrete, tre prototipi di soluzioni e strategie che sono state raccolte e sintetizzate in uno specifico piano d’azione che a breve sarà disponibile, che ha avuto un minimo comune multiplo: la necessità del territorio di cooperare e di interagire attivamente con la ricerca scientifica. Un documento che rappresenta un importante punto di partenza per il futuro sostenibile dell’agricoltura, sempre più orientata al benessere della comunità.