Dalla Diocesi di Ragusa appello per la Pace al Presidente Sergio Mattarella

La Diocesi di Ragusa ha recentemente inviato un accorato appello per la pace al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine di una veglia di preghiera tenutasi a Vittoria in occasione della festa di San Giovanni Battista. L’incontro di preghiera, intitolato “Accendiamo la Pace”, è stato guidato dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa e animato dall’Azione Cattolica diocesana.

La cerimonia si è aperta con l’accensione del cero della pace. Monsignor Giuseppe La Placa ha esortato tutti i presenti a invocare l’infinita misericordia del Padre, domandando al Signore che cessi ogni violenza e che inizi un tempo nuovo di pace e resurrezione. Rivolgendosi al Precursore, il vescovo ha detto: «Grida o Battista, ancora in mezzo a noi, come un tempo nel deserto. Grida ancora tra noi a voce più alta: noi grideremo, se tu griderai».

Al termine della veglia, è stato inviato al Presidente della Repubblica un appello accorato, accompagnato da centinaia di cartoline colorate che richiamano l’art. 11 della Costituzione Italiana. In queste cartoline, i cittadini esortano Mattarella a continuare il suo impegno per la pace verso ogni Nazione e Istituzione internazionale.

Testo dell’Appello:

«Gentilissimo Presidente,

è con vero e profondo dolore e senso di impotenza che assistiamo all’insopportabile violenza e alla brutalità delle armi che uccidono, distruggono e seminano discordie e terrore in tutto il mondo. Apprezziamo e conosciamo il Suo impegno a favore della pace e a difesa dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Per questo sentiamo il dovere di dirLe che non è solo e che La sosteniamo con la preghiera e con gesti quotidiani di pace, ricordando sempre l’art. 11 della Costituzione Italiana tramite il quale le Madri e i Padri costituenti hanno voluto ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sancendo il sacro inviolabile diritto alla pace. La esortiamo a proseguire questo gravoso impegno per la pace e confidiamo che il Suo esempio ottenga il giusto riconoscimento e la condivisione di tutta la Comunità internazionale.

Invochiamo su di Lei e sui Governi di tutte le Nazioni lo Spirito Santo e chiediamo a Dio Padre il dono della Pace per il Mondo. Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le inviamo, signor Presidente, i nostri più cordiali e rispettosi saluti».

L’appello rappresenta un gesto di solidarietà e speranza, esprimendo il sostegno della comunità di Ragusa agli sforzi del Presidente Mattarella per promuovere la pace a livello nazionale e internazionale. La Diocesi di Ragusa continuerà a pregare e a promuovere iniziative per la pace, affinché possa prevalere la giustizia e la fratellanza tra i popoli.

