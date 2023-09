Dalla Costa Rica a Modica per Tirocinio formativo post -universitario

L’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale dell’Italia (DGCS/MAECI) stanno promuovendo il tirocinio e la ricerca nel settore del cacao mesoamericano e del cioccolato artigianale. Questo è un passo significativo verso la cooperazione internazionale e lo sviluppo di legami culturali ed economici tra l’Italia e i paesi latinoamericani, in questo caso il Costa Rica.

IL PROGETTO

Il progetto di ricerca della Dott.ssa Paola De Los Ángeles Quesada Arguedas è molto promettente e ha l’obiettivo di dimostrare l’importanza delle indicazioni geografiche (IG) per il cacao mesoamericano nel mercato europeo del cioccolato artigianale. La tendenza “bean-to-bar” è un argomento rilevante in questo settore, e il lavoro della Dott.ssa Quesada potrebbe contribuire a posizionare meglio i prodotti di cacao mesoamericani in Europa. La cooperazione tra The Chocolate Way (TCW), l’Università Nazionale del Costa Rica e l’IILA è un passo avanti importante per formalizzare gli strumenti di tracciabilità geografica per il cacao mesoamericano. L’esperienza del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP sarà fondamentale in questo processo.

Il tirocinio includerà attività presso le aziende produttrici di cioccolato di Modica IGP, il che offre alla Dott.ssa Quesada un’opportunità pratica di apprendimento e di comprensione del processo di produzione di cioccolato artigianale.