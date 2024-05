Dal Fondo Sviluppo e Coesione pioggia di soldi per l’aeroporto di Trapani

Nei giorni scorsi è stato ufficialmente annunciato un importante pacchetto di interventi e lavori pubblici finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), che assegna alla Sicilia 6,8 miliardi di euro. Di questa somma, 13 milioni di euro saranno destinati all’ammodernamento dell’aeroporto di Trapani Birgi. La notizia è stata confermata dalla firma congiunta della premier Giorgia Meloni, del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra

Ombra ha evidenziato l’importanza di continuare a sviluppare l’aeroporto di Birgi, ricordando che gli ultimi significativi investimenti risalgono alla sua precedente presidenza nel 2007-2008. Ha inoltre menzionato che la futura crescita dell’aeroporto sarà anche collegata alla costruzione di una stazione ferroviaria di fronte al terminal, per la quale si attendono ulteriori investimenti e tempi da parte di Ferrovie dello Stato Italiane.

Il dettaglio delle schede progettuali

I fondi destinati all’aeroporto di Trapani Birgi e ad Airgest copriranno vari progetti di ammodernamento e riqualificazione, tra cui:

Sistema smistamento bagagli BHS: miglioramento e riqualificazione per un importo di € 2.422.078,91.

Area check-in e accodamenti: ammodernamento e riqualificazione al piano terra per € 447.214,92.

Partenze e controllo varchi: ammodernamento e riqualificazione al primo piano per € 2.687.650,18.

Partenze extra Schengen: ammodernamento e riqualificazione al primo piano per € 901.044,60.

Arrivi extra Schengen: ammodernamento e riqualificazione al piano terra per € 1.120.903,93.

Servizi igienici: ammodernamento e riqualificazione al piano terra e al primo piano per € 315.863,50.

Impianto di alimentazione elettrica per gli aerei: realizzazione sugli Stand 305-306-307 per € 402.600,00.

Opere di sistemazione idraulica ed ambientali: miglioramento dell’impianto di depurazione per € 2.246.840,02.

Caserma dei Vigili del fuoco: ristrutturazione e adeguamento sismico del distaccamento aeroportuale per € 3.000.000,00.

Questi interventi non solo miglioreranno le infrastrutture e i servizi dell’aeroporto di Trapani Birgi, ma contribuiranno anche a rafforzare il ruolo dell’aeroporto come hub fondamentale per la regione, favorendo lo sviluppo economico e turistico del territorio trapanese.

