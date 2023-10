Dal 18 al 31 ottobre controlli con Telelaser da parte della polizia municipale di Ragusa

La polizia municipale di Ragusa ha comunicato che dal 18 al 31 ottobre 2023 saranno effettuati controlli della velocità con il “Telelaser”,al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

Queste le strade ragusane che saranno sottoposte ai controlli:

Mercoledì 18 ottobre 2023

viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Giovedì 19 ottobre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone)

Venerdì 20 ottobre 2023

viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Lunedì 23 ottobre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone)

Martedì 24 ottobre 2023

via A. Grandi / via Avv.Cartia

via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone);

Mercoledì 25 ottobre 2023

viale Delle Americhe / via Falcone / via Montale;

Giovedì 26 ottobre 2023

via A. Grandi / via A. Melilli / via Avv. Cartia;

Venerdì 27 ottobre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone) /Via Falcone;

Lunedì 30 ottobre 2023

S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato);

Martedì 31 ottobre 2023

via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Ramelli/Cultrone).