Dal 16 al 24 la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica di LILT Ragusa

La LILT Ragusa organizza due eventi in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, che si terrà dal 16 al 24 marzo. Questi eventi mirano a sensibilizzare sul tema della prevenzione del cancro, considerando l’importanza di uno stile di vita sano.

Il primo evento si svolgerà il 16 marzo a Ispica e prevede una serie di interventi da parte di esperti del settore, tra cui la Dr.ssa Anna Corallo sulla radioterapia oncologica, il Dr. Marco Ambrogio sulla chirurgia senologica e la nutrizionista Dr.ssa Maria Chiara Medici. La conferenza si terrà presso la Società Operaia di mutuo Soccorso e sarà anche l’occasione per la consegna delle ciocche dei clienti della ditta Cilia, offerte alla LILT Ragusa per la realizzazione di parrucche oncologiche.

Il secondo evento si terrà il 23 marzo a Santa Croce Camerina presso la Biblioteca comunale Giovanni Verga e avrà come tema “Il Buon pane per la Prevenzione”. Saranno presenti la Dr.ssa Carmela Lauria, la filosofa del pane Davide Cicciarella di Fermento Officina Zero e la Dr.ssa Rosalinda Arena, psicologa LILT. Sarà anche disponibile un ambulatorio di senologia condotto dal Dr. Marco Ambrogio presso l’Avis locale durante la Settimana Nazionale LILT.

La LILT Ragusa si impegna anche in iniziative solidali, come offrire visite ed ecografie di prevenzione oncologica agli utenti della Casa Don Puglisi di Modica grazie al contributo della Sezione Inner Well di Modica, e avviare un percorso di prevenzione rivolto alle persone con disabilità intellettiva in collaborazione con Anffas Ragusa.

