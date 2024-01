Da un campo all’altro. Ex pallavolisti si ritrovano oggi a lavorare nella stessa struttura sanitaria, la RSA di Scicli

L’armonia di un gruppo di lavoro passa anche dai sogni vissuti e realizzati nel passato. Alla RSA del Busacca di Scicli, struttura sanitaria dell’Asp Ragusa e fiore all’occhiello della sanità iblea, succede questo. Dalla felice convivenza lavorativa è venuta fuori l’idea di immortalarsi in foto. Tutti valenti professionisti della sanità e della riabilitazione in particolare che nella struttura svolgono ruoli diversi; tutti appassionati e tutti ex giocatori di pallavolo. Peraltro molte volte anche avversari sul campo. Perchè hanno giocato in squadre diverse, a Scicli ed a Pozzallo. Tutte squadre iblee che hanno fatto la storia della pallavolo iblea infiammando attorno a loro giovani che poi si sono avvicinati a questa disciplina sportiva.

E così il direttore della RSA Claudio Caruso oggi alla guida di una squadra di professionisti con la passione della pallavolo ed ex pallavolisti.

“Oggi ho l’onore di dirigere una splendida squadra riabilitativa in RSA – afferma – tutti abbiamo in comune la pallavolo. Per tutti noi è stata e continua ad essere una fonte di esperienza unica e guida fondamentale per espletare al meglio la nostra professione sanitaria.

Mi piace fare i nomi di questi professionisti della riabilitazione ed ex pallavolisti: Gianni Magro, Eluccia Lucenti, Quintilia Celestri, Giuseppe Tussellino, Claudio Caruso, Ignazio Zarbi, Angela Buonomo .