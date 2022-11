Da tre anni, gli studenti della Quasimodo di Marina di Ragusa costretti a fare educazione fisica all’aperto

Gli studenti del plesso scolastico “Quasimodo” di Marina di Ragusa costretti a effettuare educazione fisica all’aperto. Un problema che va avanti da 3 anni.

“Una vicenda paradossale -denuncia il presidente del movimento civico Territorio a Marina di Ragusa, Angelo La Porta – con l’unica palestra comunale chiusa da ben tre anni. L’amministrazione Cassì, ancora una volta, ha dimostrato il totale disinteresse verso le problematiche della scuola e dei residenti di Marina”.

Si attende un finanziamento da parte della Regione.

Non solo la palestra del plesso scolastico Quasimodo ma anche i campetti all’aperto del villaggio Gesuiti necessitano di un restyling complessivo. La struttura,, infatti, è fatiscente con la rete di recinzione in più parti divelta, staccata dall’innesto e legata con un fil di ferro alla rete di recinzione. La struttura comunale necessita di un intervento di messa in sicurezza per evitare spiacevoli incidenti ai bambini che la utilizzano.