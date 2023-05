Da Ragusa e Vittoria in arrivo al Comune di Pozzallo due dirigenti

Dopo lo stop dell’iter concorsuale, risalente allo scorso 23 e 24 maggio, per il reclutamento di un dirigente contabile ed uno lavori pubblici le cui prove scritte sono state annullate, l’Amministrazione Ammatuna è corsa ai ripari bussando a due enti della provincia iblea, quello di Ragusa e quello di Vittoria. Ad entrambi ha chiesto l’utilizzo temporaneo e condiviso di due dirigenti. E’ così che arriveranno a Pozzallo il dott. Giuseppe Puglisi dal comune di Ragusa ed il dott. Giuseppe Sulsenti dal comune di Vittoria. Chiara la motivazione e definiti i tempi: un giorno la settimana per un mese salvo proroga al fine di “assicurare il completamento di attività urgenti in relazione alle quali è opportuno assicurare il buon andamento dell’amministrazione comunale e garantire la continuità amministrativa”. Questa la motivazione di un provvedimento che dovrà essere seguito ora dalla firma dell’accordo con il quale vengono definiti i termini di utilizzo dei due dirigenti. Accordo che sarà sottoscritto dal sindaco Roberto Ammatuna con i sindaci degli altri due enti locali iblei. Per i costi c’è la copertura finanziaria sul bilancio 2023.

Necessario il ricorso a questo provvedimento di Giunta. Fondamentale il ruolo del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri.

La vacatio presso il comune pozzallese di tutte le posizioni dirigenziali ha creato non pochi problemi all’attività amministrativa dell’ente. “A questa vacatio è necessario porre un urgente rimedio – spiega Roberto Ammatuna – ed abbiamo individuato questa procedura che speriamo possa permetterci di garantire lo svolgimento degli atti gestionali urgenti e necessari per assicurare l’ordinaria amministrazione dell’ente. Non dobbiamo dimenticare la delicatezza e la complessità dei compiti propri degli enti locali cui dobbiamo puntualmente dare corso. All’interno dell’ente al momento non esistono altre figure dirigenziali e ci troviamo, proprio per questa grave carenza, di fronte ad un grave pregiudizio alla funzionalità dell’ente. E’ stato fondamentali l’intervento del Prefetto Ranieri che ha chiesto ai comuni di Ragusa e di Vittoria l’assenso per l’utilizzo dei due dirigenti per un giorno la settimana al fine di assicurare il completamento di attività urgenti in relazione alle quali è opportuno assicurare il buon andamento dell’amministrazione e garantire la continuità amministrativa. Le spese sono a carico del nostro ente”.