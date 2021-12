Da oggi tornano in Sicilia le mascherine all’aperto

Scattano da oggi in Sicilia nuove misure di prevenzione anti Covid per contrastare la diffusione del virus, anche nella variante “Omicron”, in vista delle prossime festività natalizie.

A prevederle è la nuova ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e adottata in seguito alla relazione dell’assessorato alla Salute. I provvedimenti saranno validi fino al prossimo 31 dicembre.

Ieri, nell’isola i nuovi positivi, secondo il bollettino del ministero della Salute sono stati 729 (+184) a fronte di 27.940 tamponi, dato che determina un tasso di positività pari al 2,60%. Lievissimo incremento dei decessi, 9 (+1), 628 i guariti e 92 gli attualmente positivi in più per un numero totale di 12.637. Stabili i ricoveri nei reparti ordinari a 308, così come nelle terapie intensive a 43 con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 12.286 pazienti.