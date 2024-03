Da oggi al lavoro per “disegnare” gli stalli del parcheggio di via Badiula a Scicli. A breve l’apertura

Gli operai comunali da oggi al lavoro per dare la parvenza di parcheggio al piano fuori terra dell’immobile di via Badiula, realizzato un decennio fa dal Comune di Scicli dopo una lunga diatriba amministrativa e politica. Il personale del servizio manutenzioni e del comando di Polizia Locale, ufficio segnaletica, hanno avviato tutte le operazioni per rimuovere le banchine in pietra e le fioriere al fine di creare tutti gli stalli di sosta che saranno a pagamento con le zone blu ma anche gratuiti e parcheggi rosa.

“Stiamo eseguendo gli ultimi interventi per creare concretamente il parcheggio in pieno centro cittadino – ha spiegato l’assessore alle manutenzioni Enzo Giannone, presente oggi ai lavori – con il personale del servizio e della Polizia Locali stiamo chiudendo il cerchio per essere pronti già dai primi giorni della prossima settimana con il nuovo servizio di parcheggi in via Badiula nella parte fuori terra. Alcune fioriere li stiamo trasferendo in via Nazionale dove sono stati ultimati già i lavori di allargamento della banchina nel tratto da piazza Italia a corso Mazzini. Per le prossime feste di primavera saremo pronti con nuovi parcheggi che verranno incontro ai bisogni di sosta delle persone che vengono in città per assistere alle feste, dalla Cavalcata di San Giuseppe alla festa di Pasqua”.

