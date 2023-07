Da domani fino a domenica sera festa per il secolo di vita dell’Aeronautica militare. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Donnalucata

L’avvio della due giorni è previsto per sabato 22 luglio quando alle 16, sul lungomare di via Marina a Donnalucata verrà aperto il Villaggio Storico espositivo dell’Aeronautica Militare. Alle 20 poi tutti a Scicli dove sul sagrato della chiesa della Consolazione è in programma il concerto della Banda dell’Aeronautica Militare. Domenica 23 luglio alle 16 si torna sul lungomare di via Marina a Donnalucata sempre con la visita al Villaggio storico espositivo dell’Aeronautica Militare ed un serie di esibizioni in mare degli assetti aerei della AM e di altri corpi nazionali. Alle 18 lo spettacolo della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori con “Airshow Donnalucata 2023” che si concluderà alle 19. I giorni successivi previsti in Sicilia anche i sorvoli sui cieli di Palermo, Lampedusa e Pantelleria,

Full immersion per conoscere la storia dell’Aeronautica militare.

Sotto i gazebo già pronti sul lungomare di via Marina si sta allestendo il Villaggio Aeronautico Interattivo. E’ qui che i visitatori potranno conoscere la storia e la vita di ogni giorno del mondo dell’Aeronautica Militare con mostre statiche di velivoli, simulatori ludici, conferenze sul tema, proiezioni di filmati sulla storia dell’Arma, esibizioni musicali e sportive. Si potranno conoscere da vicino alcune realtà operative ed addestrative della Forza Armata ma anche i compiti istituzionali e l’impegno del personale dell’Arma Azzurra svolto ogni giorno, 24 ore su 24, con senso del dovere e professionalità, a favore della collettività, in nome di quella stessa vocazione che, dal 23 marzo 1923, porta gli aeroplani dell’AM a solcare i cieli di tutto il mondo con spirito ed impegni chiari: servire l’Italia, essere utili al paese, difendere la Patria. Aprendo le basi e andando sul territorio, l’AM vuole testimoniare l’impegno nel servire la collettività all’insegna di un messaggio chiaro: “Con la gente e per la gente, proiettati al futuro, attenti al presente”. Attesa per il fine settimana una due giorni tra spettacoli acrobatici, musica, mostre ed emozioni nel cielo di cielo di Donnalucata e nel barocco di Scicli.