Cultura e natura per l’estate a Palazzo Bonelli-Patané a Scicli. Sei appuntamenti da luglio a settembre

Doppia occasione per conoscere la bellezza del piano nobiliare ricco di stucchi, quadri e mobili d’epoca e la ricchezza del giardino al piano terra, unico nel centro storico della città di Scicli. In programma la visita all’interno del palazzo, di proprietà fino ad alcuni anni fa della famiglia Bonelli e successivamente rilevato dalla proprietà Patanè che con un sapiente e rispettoso restauro ha riportato alla sua primordiale bellezza l’immobile. Da cicerone sarà lo storico e responsabile del palazzo, Vincenzo Burragato. La seconda fase della visita porta ai giardini, siti nel retro di via Francesco Mormino Penna.

Il 25 luglio, ore 19, prevista, dopo la visita al palazzo, una passeggiata botanica con l’agronomo Leandro Nigro per scoprire le specie botaniche presenti nel giardino del Palazzo Bonelli-Patané. Il 30 luglio, ore 19, appuntamento con l’arte della falconeria praticata dall’Associazione Nocte Tempore di Belpasso, grazie alla quale poter ammirare lo splendido volo di rapaci diurni e notturni all’interno del giardino di palazzo. Il doppio appuntamento con l’arte della falconeria è in programma il 20 agosto, ore 18. Il 5 agosto si ripete il tradizionale appuntamento a Palazzo Bonelli-Patané dal tema “Lumi e Nobiltà” che porterà, alle 21, ad una visita guidata illuminata dalla luce fioca e suggestiva che viene dai lumi a petrolio. Gli appuntamenti di settembre, il ed il 12, sono dedicati alle degustazioni di due cantine del Val di Noto, la sciclitana Armosa e la Marilina, entrambe affermate nell’isola.

© Riproduzione riservata