Csen Danza all'anfiteatro di Pozzallo - Ragusa Oggi

Csen Danza all’anfiteatro di Pozzallo

Il mondo della danza sportiva in vetrina. Ieri sera, l’anfiteatro del lungomare Pietrenere, a Pozzallo, ha ospitato la settima edizione di “Csen danza e non solo”. L’appuntamento è stato promosso dal Centro sportivo educativo nazionale sotto la guida del presidente provinciale di Ragusa, Sergio Cassisi, con la collaborazione del consigliere regionale Csen, Raffaele Furnaro, e della responsabile provinciale danza sportiva Eliana Curiali. A patrocinare la manifestazione l’amministrazione comunale rappresentata ieri dal sindaco, Roberto Ammatuna, e dal vice Giuseppe Giudice, assessore comunale allo Sport, che sono intervenuti per consegnare un riconoscimento ai maestri che hanno coinvolto le proprie associazioni nell’esibizione dimostrativa: Maria Di Stefano per Un mondo di luci; Concetta ed Emanuele Raniolo della Asd Movida; Valentina Nocca di Danzarte Centro studio danza; Renata Guastella di Danzaperdire; Luisa Sinacciolo della Sport Dance Akademy; Ramona Di Raimondo della New Flash Dance Academy; Emanuele Spadaro della Dancing Free Star. Tra gli ospiti, una cantante proveniente dall’isola di Malta che ha fatto applaudire il numeroso pubblico entusiasta per la qualità della proposta. “Ma più di tutto – spiega Cassisi – è da sottolineare il fatto che ad adoperarsi per rendere nella maniera migliore i balli e le performance sono stati gli stessi allievi. Un bel modo di combinare la tensione ideale tipica di questi momenti con la voglia di divertirsi”. A curare il service audio e luci Antonello Mineo della Charlie Chaplin eventi.