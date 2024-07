Crisi idrica a Ragusa: il Prefetto chiede a Iblea Acque di potenziare il servizio autobotti. Presto sarà disponibile un pozzo artesiano

Questa mattina, 3 luglio, il Prefetto, Dott. Giuseppe Ranieri, ha presieduto una riunione per affrontare le problematiche legate alla crisi idrica nel Comune di Ragusa. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Ragusa, del gestore Iblea Acque S.p.A., del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste, del Servizio regionale di Protezione Civile, del Genio Civile di Ragusa, dell’Azienda Foreste Demaniali di Ragusa e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Una crisi idrica profonda

La crisi idrica della città di Ragusa è causata dall’abbassamento delle falde idriche dovuto alla persistente carenza di piogge. Per affrontare la scarsità di risorse idriche, il Sindaco di Ragusa ha emanato il 28 maggio un’ordinanza emergenziale che consente l’uso dell’acqua solo per scopi domestici normali e per attività artigianali, commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Potenziare le autobotti: la richiesta del Prefetto

Durante la riunione, il Prefetto ha chiesto alla società consortile di gestione idrica “Iblea Acque” di potenziare immediatamente le autobotti disponibili per l’utenza, coinvolgendo anche fornitori privati. Iblea Acque ha comunicato che sta cercando nuovi pozzi o il riattivamento di quelli esistenti, e che entro poche ore sarà disponibile un pozzo artesiano nella zona industriale.

Il Prefetto ha anche sottolineato l’importanza dei controlli, che saranno effettuati dalla Polizia Municipale, per garantire il rispetto dell’ordinanza. Saranno vietati gli usi non necessari, come l’irrigazione di giardini, il lavaggio di autovetture e piazzali, l’alimentazione di piscine, e qualsiasi utilizzo diverso da quelli alimentari, domestici e igienici.

Nei prossimi giorni si terrà una nuova riunione per valutare lo stato degli impegni presi.

