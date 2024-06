Covid una nuova variante si diffonde rapidamente e inizia a far paura. Esperti mettono in guardia dai viaggi in aereo

Il Covid, con le sue numerose varianti, continua a destare preoccupazione. Ora, a far paura, è la variante KP.3, che si sta diffondendo con estrema velocità negli Stati Uniti, diventando un’osservata speciale per gli esperti. Secondo una ricerca sugli screening aeroportuali negli USA, come riportato da RaiNews, sembra che non ci siano passeggeri provenienti dall’Italia tra i casi esaminati. Tuttavia, Federico Gueli, un cacciatore italiano di varianti, ha riferito di una sequenza prelevata il 9 maggio da una passeggera proveniente dall’Italia, una donna di mezza età.

I casi di Covid e i ricoveri per complicazioni della malattia sono in crescita principalmente nella contea di Los Angeles e si stanno estendendo al resto della California. La presenza del virus è inoltre in aumento, mantenendosi a livelli alti in una decina di stati USA, facendo temere agli esperti un’ondata estiva di contagi. Le infezioni sono, nella grande maggioranza dei casi, dovute alle varie mutazioni del virus del Covid, collettivamente chiamate ‘FLiRT’. Negli USA, secondo gli ultimi dati, a guidare la nuova crescita di infezioni sono in particolare le mutazioni KP.2, KP.3, KP.1.1.

Secondo i dati dell’ultima settimana, ogni giorno, solo a Los Angeles sono stati registrati 121 nuovi casi, contro i 106 dei sette giorni precedenti. Le persone ricoverate sono state 126 ogni giorno contro le 102 della settimana precedente. Gli ufficiali sanitari osservano che certamente i numeri sono più alti in quanto i cittadini ormai non riportano i casi di Covid e le cifre provengono solo dai risultati dei tamponi fatti in laboratori medici.

Peter Chin-Hong, epidemiologo all’ospedale universitario di San Francisco, ha ribadito che le varie mutazioni KP sono il 20% più contagiose della variante ‘madre’ JN.1. La presenza del virus nelle acque reflue, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), è a livelli molto alti in Florida, Hawaii, Montana, California, Alaska, Connecticut, Georgia, Maryland e New Mexico.

Gli esperti mettono in guardia dai viaggi in aereo, data la rapidità con cui si sta diffondendo la variante KP.3, e suggeriscono di prendere tutte le precauzioni necessarie per limitare la propagazione del virus.

