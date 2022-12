Covid: torna a salire la curva dei positivi in provincia

Torna a salire la curva dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. I dati di oggi, 28 dicembre, parlano chiaro. I positivi sono in totale 1030 (ieri erano 924) di cui 993 (ieri erano 883) si trovano in isolamento domiciliare, 37 ricoverati all’ospedale di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria. I guariti sono 128587 mentre i morti sono saliti a 647.

I dati per Comune:

15 Acate 22 Chiaramonte Gulfi 105 Comiso 0 Giarratana 63 Ispica 222 Modica 6 Monterosso 69 Pozzallo 323 Ragusa 28 Santa Croce Camerina 42 Scicli 98 Vittoria