Covid: non dobbiamo sapere! Oggi ultimo bollettino giornaliero da Asp Ragusa

Da domani non avremo più la possibilità, noi cittadini, di conoscere l’andamento quotidiano della curva dei contagi covid. Oggi, come ci comunica l’Asp Ragusa, è stato diffuso l’ultimo bollettino giornaliero relativo ad infezione da covid 19.

I contagi attualmente

Contagi per fortuna contenuti, sono solo 33 le persone attualmente contagiate per covid, di cui 3 ricoverati in ospedale e 30 in quarantena domiciliare. Ma come detto d’ora in poi non potremo sapere quotidianamente cosa accade. L’Asp Ragusa emetterà solo bollettini settimanali. Il prossimo è previsto per l’8 marzo. Ecco le motivazioni.

Lo stop al bollettino

“Facendo seguito alle decisioni assunte nei mesi scorsi dal Ministero e dall’assessorato regionale alla Salute, e stante l’attuale trend epidemiologico, si comunica che il report giornaliero dei dati Covid sarà trasmesso fino a domenica 26 febbraio. Mentre, a partire dall’8 marzo, e tutti i mercoledì successivi, sarà diffuso un report su base settimanale. Il primo riguarderà i dati riferiti alla settimana 27 febbraio-5 marzo”. E’ questa la spiegazione fornita da Asp. Ovvero ordini superiori. Qualcuno a Roma e Palermo, e adesso anche a Ragusa, ha pensato che è meglio parlare meno di covid, è meglio informare meno la popolazione.