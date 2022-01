Covid: in Sicilia picco di contagi (+73%). Più ricoveri +37%

ovid: in Sicilia nuovo picco contagi (+73%), ricoveri +37% = (AGI) – Palermo, 6 gen. – Impennata di contagi in Sicilia, ma e’ boom di prime dosi tra i giovani. Nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio si e’ registrato un nuovo picco della curva epidemica con 25.251 nuovi casi diagnosticati e un incremento di oltre il 73% rispetto al periodo precedente. L’incidenza cumulativa settimanale, spiega il dipartimento regionale Dasoe dell’assessorato alla Salute, e’ ulteriormente aumentata al valore di 521 nuovi casi ogni 100 mila abitanti.

Il rischio piu’ elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si e’ registrato nelle province di Enna (1044/100 mila abitamti), Caltanissetta (861,5) Messina (774,6) e Trapani (588,5). Le fasce d’eta’ che hanno sostenuto la curva epidemica risultano quelle tra i 19 e i 24 anni (979) e tra i 14 e i 18 anni (667). Incidenze maggiori della media regionale anche tra i 6 e i 13 anni e tra i 25 ed i 44 anni. I focolai risultano ancora in aumento: sono 5.040 rispetto ai 3.649 del periodo precedente. I casi non collegati a catene di trasmissione note sono 13.060. Rt sintomatici pari a 1,24.