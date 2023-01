Covid: ancora un morto in provincia

Ancora un decesso per covid in provincia di Ragusa avvenuto nelle ultime 24 ore. Sale quindi a 671 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid-19, decedute dall’inizio della pandemia.



Per quanto riguarda i dati del contagio, si registra un altro calo dei positivi che scendono così a 304 (ieri erano 311), di cui 270 in isolamento domiciliare e 34 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria.

I dati per Comune:

Acate 3 (-2), Chiaramonte Gulfi 13 (+3), Comiso 20 (-2), Giarratana 8 (-1), Ispica 17 (+3), Modica 54 (-1), Monterosso Almo 0 (=), Pozzallo 8 (-10), Ragusa 90 (-5), Santa Croce Camerina 11 (+5), Scicli 16 (+1), Vittoria 30 (+2).

Il numero complessivo dei guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 131.869.