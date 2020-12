Covid: 720 nuovi casi in Sicilia, tasso positivita' sale 11,1%. In provincia di Ragusa 43 positivi - Ragusa Oggi

Covid: 720 nuovi casi in Sicilia, tasso positivita’ sale 11,1%. In provincia di Ragusa 43 positivi

Sono 720 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 6.472 tamponi processati: un numero di contagi inferiore a ieri ma con un tasso di positivita’ che sale all’11,1%. In calo il numero delle vittime: 17 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali scendono i ricoveri in regime ordinario che tornano sotto i 1.000 (995, -13 rispetto a ieri) mentre aumenta di una unita’ il numero dei ricoverati in terapia intensiva (174). I guariti sono 851. La distribuzione nelle province vede Catania con 222 nuovi positivi, Messina 201, Palermo 63, Caltanissetta 56, Agrigento 49, Ragusa 43, Siracusa 42, Trapani 37, Enna 7.