Covid-19: controlli al mercato ortofrutticolo di Vittoria - Ragusa Oggi

Covid-19: controlli al mercato ortofrutticolo di Vittoria

Rispetto delle regole e delle disposizioni delle Autorità Statuali e Sanitarie, è l’imperativo categorico che vige al mercato ortofrutticolo di Vittoria, così come fortemente deciso dalla Commissione straordinaria del comune di Vittoria, al fine di consentire a tutti gli operatori che lavorano all’interno della struttura mercatale di svolgere le loro mansioni in tutta sicurezza, in ossequio ai DPCM emanati nei giorni scorsi.

Controlli serrati vengono effettuati dalla Polizia Municipale davanti agli ingressi di contrada Fanello fin dall’alba, a partire dalle 6.30, orario in cui viene consentito l’accesso al mercato ortofrutticolo. Diverse pattuglie controllano che tutti coloro che hanno accesso al mercato rispettino le regole di sicurezza sanitaria previste, ovvero indossare guanti e mascherine. “Un lavoro di squadra ci consente di far rispettare procedure e accessi in maniera sicura, commenta la Commissione straordinaria. Dalla Direzione mercati e dalla Polizia municipale ci giungono notizie che i commissionari e l’intero indotto che ruota all’interno del mercato, hanno recepito e messo in atto le misure predisposte per il contenimento della diffusione del virus CODIV-19 munendosi di mascherine e guanti e rispettando le distanze di sicurezza.

Il mercato rappresentata il cuore pulsante di un’importante economia per il territorio che ruota attorno alla città di Vittoria. Ogni giorno la struttura di contrada Fanello riceve tantissimi operatori che vi giungono da ogni parte della Sicilia e dell’Italia intera. Ecco perché è fondamentale rispettare le regole per il bene e la salvaguardia della salute di tutti. Abbiamo avuto modo di costatare l’alto senso di responsabilità degli operatori economici, che hanno osservato le indicazioni fornite evitando problemi e permettendo così di poter lavorare all’interno della struttura di contrada Fanello senza particolari criticità”.

In relazione alle attività produttive e commerciali, sempre in ottemperanza delle disposizioni del Governo e del Presidente della Regione Sicilia, la Direzione Sviluppo Economico ha emanato un ulteriore avviso a tutti gli operatori autorizzati e ai cittadini di rispettare le prescrizioni di sicurezza inerenti le distanze tra di loro, i divieti di assembramenti e l’invito a munirsi di guanti e mascherine. Sono stati messi a disposizione dei cittadini e alle attività produttive gli indirizzi email alle quali inviare eventuali richiesta di chiarimenti. Si confida, come sempre, nel senso di responsabilità di tutti coloro che sono tenuti ad osservare e fare osservare le disposizioni.